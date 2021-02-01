Водителям в России запретят ездить на летней резине зимой

Шиномонтаж

Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 32 Карта всех событий

Министерство внутренних дел России с 1 июня этого года вводит новый перечень запретов на использование транспортных средств, среди которых есть запрет ездить на летней резине в зимний период. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления кабмина РФ.

В проекте также уточняется, что запрещено пользоваться автомобилем зимой, если не на всех его колесах установлена зимняя резина. Помимо этого, водители должны следить за тем, чтобы на автомобиле были установлены колеса, размер которых предусмотрен заводом-изготовителем.

Также в автомобиле должен правильно работать ремень безопасности. Пользоваться машиной будет нельзя, если есть видимые надрывы на лямке или замок не фиксирует язычок ремня.

Кроме того, запрещено будет пользоваться автомобилем, если аппаратура спутниковой навигации, предусмотренная изготовителем, будет неисправна или отсутствовать, передает ТАСС.

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