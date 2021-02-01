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Очередь желающих проститься с актером Василием Лановым растянулась на десятки метров
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Очередь желающих проститься с актером Василием Лановым растянулась на десятки метров

Юлия Ямпольская

Культура

Поклонники народного артиста СССР Василия Ланового заняли все свободные места на церемонии прощания с актером в Театре имени Вахтангова. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что очередь растянулась на десятки метров. Несмотря на морозную погоду, люди терпеливо ждут на улице. Большинство из них стоят с цветами — гвоздиками, белыми и красными розами, тюльпанами.

Многие из поклонников таланта Василия Ланового поделились своими эмоциями.

— Я сюда приехал из соседнего города. Новость о смерти артиста, думаю, не оставила равнодушной никого из русских людей. Это большая потеря для всей российской культуры, — сказал один из них.

Напомним, Василий Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет. Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, спустя некоторое время его состояние резко ухудшилось. В связи с этим Ланового перевели в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Видео: Агентство городских новостей «Москва»

СПРАВКА «ВМ»

Родился Василий Лановой 16 января 1934 года в Москве. За день до начала Великой Отечественной войны родители Ланового отправили мальчика вместе с сестрами к бабушке и дедушке в деревню, расположенную в Одесской области. Вскоре село оккупировали фашисты. Один из немецких солдат ради забавы выстрелил из автомата над головой семилетнего Васи Ланового, и ребенок после этого длительное время сильно заикался. Однако мальчик победил недуг. По рассказам самого Ланового, через несколько лет врач в Москве посоветовал ему петь, и это помогло.

За 68 лет трудовой деятельности актер Василий Лановой исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

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прощание с актеромВасилий ЛановойТеатр имени Евгения Вахтангова
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