Молодые ученые Подмосковья смогут подать заявку на «Социальную ипотеку» с 1 февраля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Молодые ученые и уникальные специалисты в Московской области могут подать заявки на получение льготы для приобретения жилья с 1 февраля. Данную информацию предоставил телеканал «360» со ссылкой на данные программы «Социальная ипотека».

Соответствующие документы будут принимать в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

— В 2021 году квартиры по программе «Социальная ипотека» купят еще 40 молодых ученых и 45 уникальных специалистов региона, — рассказала руководитель ведомства Екатерина Зиновьева.

В общей сложности льготами данной программы уже воспользовались около 600 специалистов, обеспечивающих развитие Московской области в научной сфере. Данной привилегией могут воспользоваться педагоги, воспитатели, врачи, тренеры и представители других профессий.

Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году.

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