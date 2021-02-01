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Прием заявок на соискание архитектурной премии столицы завершится 15 февраля
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Прием заявок на соискание архитектурной премии столицы завершится 15 февраля

Юлия Ямпольская

Город

Прием заявок на соискание премии столицы в области архитектуры и градостроительства завершится 15 февраля. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, премия является инструментом признания.

— Она помогает не только отметить проекты и поблагодарить от лица города их авторов, но и выставить ориентиры для всего профессионального сообщества, — цитирует Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.

На премию можно представить любой проект капитального строительства, который получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в минувшем году. Подать заявку на участие можно на сайте премии.

Выбирать лучших конкурсантов будет экспертное жюри под руководством Сергея Кузнецова. В состав жюри входят не только руководители ведущих архитектурных бюро столицы, но и градостроители, представители СМИ, а также творческих профессий. Для того, чтобы сформировать максимально широкий круг мнений, состав жюри каждый год обновляют.

В 2021 году к нему присоединились руководитель крупного проектного бюро Юлий Борисов, директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева и один из ведущих архитектурных фотографов России Илья Иванов.

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