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В больницах Москвы нет ни одного пострадавшего в результате несогласованных акций
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

В больницах Москвы нет ни одного пострадавшего в результате несогласованных акций

Виктория Родимкина

Город

В столичных больницах среди пациентов нет людей, которые бы пострадали в результате несанкционированных акций. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в понедельник, 1 февраля.

Уточняется, что 31 января в приемные отделения медучреждений города доставили 14 человек. Всем пациентам была оказана медицинская помощь.

— В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дальнейшее нахождение в медучреждениях этим людям не понадобилось.

Депздрав Москвы напомнил гражданам о необходимости соблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса.

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