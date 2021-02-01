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Врач-кардиолог дал советы для купания в проруби без последствий для здоровья
Фото: «Вечерняя Москва»

Врач-кардиолог дал советы для купания в проруби без последствий для здоровья

Елена Фролова

Здоровье

Врач-кардиолог Олег Волков дал рекомендации тем, кто планирует окунаться в прорубь зимой. Об этом сообщает Nation News.

К этому процессу лучше подготовиться заранее. По словам эксперта, даже после Крещения, во время которого принято окунаться в купель, многие хотят испытать свой организм холодной водой. К примеру, заядлые банщики окунаются в прорубь после парной. При этом, по словам кардиолога, у этих людей есть нужный опыт и тренировка. Спонтанно прыгать в ледяную воду не стоит, так как это может негативно сказаться на здоровье.

— Чтобы такого не было, нужно подойти к вопросу купания в проруби со всей серьезностью. Минимум за полгода нужно начать готовить организм к стрессу. Для этого нужно принимать контрастный душ и практиковать обливание холодной водой, — объяснил Олег Волков.

Такая закалка благоприятно влияет на защитные функции человеческого организма. Эксперт отметил, что это действует только при регулярном и длительном закаливании. Также не рекомендуется окунаться в прорубь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Помимо этого, при подготовке к такому стрессу для организма нужно полностью исключить употребление спиртных напитков.

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