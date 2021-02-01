Поэт Виктор Коваль скончался от COVID-19

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Поэт Виктор Коваль скончался на 74-м году жизни. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил Лев Рубинштейн.

По его словам, причиной смерти стал коронавирус. Дата и место прощания еще не назначены. По предварительным данным, похороны пройдут непублично в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве.

— Вы знаете, пока неизвестно, когда состоятся прощание и похороны, семья занимается организационными вопросами. Пока только фигурирует Ваганьковское кладбище, потому что там родственники, а когда — они сами не знают, — цитирует Рубинштейна агентство городских новостей «Москва».

Виктор Коваль — русский поэт, прозаик, художник и актер кино. Он входил в поэтическую группу «Альманах», в которой состояли Дмитрий Пригов, Тимур Кибиров и Лев Рубинштейн.

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