Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Поэт Виктор Коваль скончался от COVID-19
Фото: Sid Igor / CC BY-SA 4.0

Поэт Виктор Коваль скончался от COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

Поэт Виктор Коваль скончался на 74-м году жизни. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил Лев Рубинштейн.

По его словам, причиной смерти стал коронавирус. Дата и место прощания еще не назначены. По предварительным данным, похороны пройдут непублично в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве.

— Вы знаете, пока неизвестно, когда состоятся прощание и похороны, семья занимается организационными вопросами. Пока только фигурирует Ваганьковское кладбище, потому что там родственники, а когда — они сами не знают, — цитирует Рубинштейна агентство городских новостей «Москва».

Виктор Коваль — русский поэт, прозаик, художник и актер кино. Он входил в поэтическую группу «Альманах», в которой состояли Дмитрий Пригов, Тимур Кибиров и Лев Рубинштейн.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

смертьроссийский поэткоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Все мнения
О проекте