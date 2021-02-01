Уилл Смит познакомился с футболистами «Зенита»
Голливудская звезда и двукратный номинант на премию «Оскар» Уилл Смит посетил тренировку «Зенита» на предсезонном сборе в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Актер познакомился с игроками, а затем сфотографировался с футбольной командой. Фото игроков «Зенита» со знаменитостью опубликовали в официальном аккаунте клуба в Twitter.
Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит 😎#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GUbzIX59Dx— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 1, 2021
Футболисты «Зенита» находятся на втором предсезонном сборе в Дубае с 31 января по 12 февраля. Первый официальный матч команды в 2021 году состоится в рамках 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала». Соперники встретятся 20 или 21 февраля в Санкт-Петербурге.
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