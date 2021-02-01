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Уилл Смит познакомился с футболистами «Зенита»
Фото: Анна Иванцова

Уилл Смит познакомился с футболистами «Зенита»

Анастасия Чанцева

Звезды

Голливудская звезда и двукратный номинант на премию «Оскар» Уилл Смит посетил тренировку «Зенита» на предсезонном сборе в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Актер познакомился с игроками, а затем сфотографировался с футбольной командой. Фото игроков «Зенита» со знаменитостью опубликовали в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Футболисты «Зенита» находятся на втором предсезонном сборе в Дубае с 31 января по 12 февраля. Первый официальный матч команды в 2021 году состоится в рамках 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала». Соперники встретятся 20 или 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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