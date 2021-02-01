Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян на доследование

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

По его словам, дело попросили вернуть для того, чтобы устранить противоречия в обвинительном заключении. Защитник отметил, что гособвинение хотело оставить ходатайства сторон без удовлетворения.

— Уголовное дело возвращено в прокуратуру, — цитирует адвоката Интерфакс.

Ранее Мосгорсуд подтвердил незаконность отказа в возбуждении уголовного дела о насилии над дочерьми в отношении отца девушек.

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.

Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.

В мае 2020 года адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет РФ отказался переквалифицировать действия сестер на самооборону, тем самым не допустив смягчения обвинения. При этом заместитель генпрокурора еще в январе настаивал на переквалификации дела.

Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизней от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.

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