Компания Илона Маска научила обезьяну играть в видеоигры

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Компания Neuralink, которая была создана при поддержке Илона Маска, успешно вживила чип в мозг обезьяны и с его помощью научила примата играть в видеоигры. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

По словам Маска, обезьяна с беспроводным имплантом и маленькими проводами в черепе может играть в видеоигры при помощи своего разума. Показывающий этот процесс ролик будет опубликован примерно через месяц.

Маск отметил, что в перспективе его компания планирует сделать так, чтобы несколько обезьян могли играть друг с другом в «мысленный пинг-понг».

Ранее Маск рассказал о задержках запуска ракеты Starship SN9.

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