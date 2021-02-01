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«Топливо для агрессоров»: Дана Борисова рассказала, как противостоять кибербуллингу
Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Топливо для агрессоров»: Дана Борисова рассказала, как противостоять кибербуллингу

Рафаэль Залян

Звезды

Любые попытки противостоять кибербуллингу ничем хорошим не заканчиваются, а лишь провоцируют агрессоров на новую порцию гневных комментариев. Такое мнение высказала в разговоре с корреспондентом «Вечерей Москвы» телеведущая Дана Борисова.

По словам звезды, она сама не раз становилась жертвой злопыхателей, которые постоянно припоминают о ее «наркотическом прошлом»:

— Что сказать? Меня постоянно дразнят в комментариях под моими фото в социальных сетях из-за того, что у меня позорное прошло, что я наркоманка. Но, в отличие от остальных звезд, я первая начала говорить о своей зависимости. Я призналась всем, что употребляла. Да и нас на реабилитации учили вообще не реагировать никак на подобные оскорбительные высказывания.

Теледива отметила, что особо гневных комментаторов она просто блокирует.

— Если человек с особой страстью негативит, я его отправляю в бан. А в целом я никогда не отвечаю на негативную критику. Что и другим знаменитостям рекомендую. Ведь любая реакция — это как топливо для агрессора: он еще сильнее заводится, когда понимает, что на него реагируют, — сказала собеседница «ВМ».

Борисова посоветовала своим коллегам по цеху ограничивать доступ к своей странице тем, кто позволяет в их адрес оскорбительную риторику.

Ранее шквал негативных комментариев обрушился на телеведущую Ксению Бородину. В комментариях к сториз Instagram-аккаунта звезды пользователи Сети начали осыпать ее оскорбительными репликами после того, как она опубликовала несколько роликов со своего семейного отдыха в Дубае.

Хейтеров возмутило то, что теледива проводит время в роскошных апартаментах и выставляет свою богатую жизнь напоказ. В свою очередь Бородина высказала искреннюю жалость в адрес комментаторов, отметив, что у завистливых персон срабатывает синдром «бедности мышления», который никогда не позволит им разбогатеть и жить в достатке.

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