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«Хочется их заобнимать»: Вера Брежнева показала фото повзрослевших дочерей
Фото: instagram.com/ververa

«Хочется их заобнимать»: Вера Брежнева показала фото повзрослевших дочерей

Анастасия Чанцева

Звезды

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram совместные снимки с дочками Соней и Сарой.

— Хочется их заобнимать, затискать, а они уже такие большие. Две мои вселенные, — добавила певица.

Подписчики Брежневой под постом признались, что испытывают подобные чувства и к своим повзрослевшим детям.

«Когда не было детей, не понимала, как можно обнимать, тискать не малышей. А сейчас растет свой, и с годами желание его жалеть не становится меньше»; «Как классно, когда есть дочки!»; «Звездочки мамины! Нежные такие девочки», — пишут в комментариях пользователи Instagram.

Напомним, что Вера Брежнева родила старшую дочь, Соню, в 19 лет от Виталия Войченко. А Сара появилась на свет в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом.

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