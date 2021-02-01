Россельхознадзор запретил ввоз крупного рогатого скота из Шри-Ланки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

С 1 февраля запрещен ввоз в Россию крупного рогатого скота из Шри-Ланки. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Данные меры связаны с ухудшением на территории Шри-Ланки эпизоотической обстановки с вирусом нодулярного дерматита. Также с 1 февраля в Россию запрещен ввоз из Шри-Ланки восприимчивых к нодулярному дерматиту животных, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Россельхознадзор запретил поставки овощей из двух областей Казахстана. Это решение было принято для того, чтобы не допустить распространения на территории РФ коричневой морщинистости плодов томата.

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