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Против управляющей компании в Москве возбудили уголовное дело по факту мошенничества
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Против управляющей компании в Москве возбудили уголовное дело по факту мошенничества

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве при выполнении договорных обязательств со стороны управляющей компании. Ущерб был оценен на сумму более 173 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сообщается, что прокуратура проверила расчеты ООО «УК «Ремкомплектстрой» с ресурсоснабжающими организациями и выявила факт мошенничества. Оказалось, что управляющая компания с 2015 по 2020 год не выполняла в полном объеме оплату бесперебойной поставки тепла в дома от ресурсоснабжающих организаций.

Из-за нарушения обязательств образовалась задолженность по оплате тепловой энергии и горячего водоснабжения. Отмечается, что под управлением ООО «УК «Ремкомплектстрой» находились более 48 многоквартирных домов, жильцы которых вовремя оплачивали коммунальные услуги.

— Несмотря на оплату потребителями поставленных ресурсов, с зачислением денежных средств на расчетный счет управляющей организации должностные лица ООО «УК «Ремкомплектстрой» преднамеренно не исполняли свои обязательства перед поставщиком, используя денежные средства в хозяйственной деятельности, в результате чего ресурсоснабжающей организации причинен ущерб на общую сумму более 173 миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по материалам проверки. Следственные органы отмечают в деле преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в связи с причинением ущерба в особо крупном размере, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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