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В МЖД рассказали о росте показателей грузоперевозок в январе
Фото: mzd.rzd.ru

В МЖД рассказали о росте показателей грузоперевозок в январе

Татьяна Плотникова

Транспорт

Погрузка на Московской железной дороге в январе 2021 года достигла 5,65 миллиона тонн, это на 1,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги», филиалом которого является МЖД.

При этом грузооборот на МЖД в январе увеличился на 3,5 процента, до 8,4 миллиарда тарифных тонно-километров. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за первый месяц 2021 года возрос на 2,3 процента, до 10,6 млрд тонно-километров.

В частности, в январе на МЖД было погружено 1,2 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, 1,7 миллиона тонн железной и марганцевой руды, 478 тысяч тонн химических и минеральных удобрений, 363,3 тысячи тонн черных металлов, 243,5 тысячи тонн лома черных металлов, 155,5 тысячи тонн химикатов и соды, 59,7 тысячи тонн цемента, 27,7 тысячи тонн лесных грузов, сообщается на официальном сайте МЖД.

Ранее в пресс-службе МЖД рассказали, что сложные погодные условия не влияют на строительство объектов Московского транспортного узла.

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