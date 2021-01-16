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МЖД: Непогода не влияет на строительство объектов Московского транспортного узла
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

МЖД: Непогода не влияет на строительство объектов Московского транспортного узла

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

Морозы и снегопад не оказывают влияния на темпы строительства железнодорожных объектов Московского транспортного узла. Об этом в субботу, 16 января, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

— Снегопады и установившиеся в Москве морозы не влияют на темпы строительства объектов железнодорожного транспорта. Работы ведутся в штатном режиме. Железнодорожные строители трудятся в несколько смен, в выходные, праздничные дни, преимущественно без остановки движения поездов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в настоящее время ведутся работы на станциях МЦД-1 и МЦД-2: Окружная, Петровско-Разумовская, Тимирязевская, Дмитровская, Каланчевская, Щукинская, Печатники, Марьина Роща, на Курском вокзале, а также на 11 остановочных пунктах Киевского направления.

Ведется строительство соединительной ветки, которая будет проходить в районе «Москва-Сити». Ее длина составит 4,8 километра.

Кроме того, строятся три железнодорожных моста и восемь путепроводов на маршрутах диаметров и на Большом кольце в районе станции «Кубинка-2».

Ведется реконструкция участков Курский вокзал — Каланчевская, Курский вокзал — Нижегородская (Карачарово), а также в Черкизово строят вокзальный терминал.

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