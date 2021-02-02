Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 2 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. В ночь на 3 февраля местами возможен снег, а также гололедица.

Температура воздуха в Москве опустится до шести градусов ниже нуля, в Московской области возможно до минус девяти градусов. В ночь на среду, 3 февраля, в столице прогнозируется до 11 градусов мороза, в Подмосковье — до 14 градусов ниже нуля.

Ветер ожидается переменный, со скоростью от одного до до шести метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей о необходимости подготовиться к резкой смене погоды, а также не исключил, что на следующей неделе в столицу могут прийти морозы до минус 28 градусов.

Читайте также: Как на юге: стоит ли москвичам опасаться глобального потепления