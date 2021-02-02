Армения подала против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ

Фото: Пресс-служба ЕСПЧ

Правительство Армении подало в отношении Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщили в кабмине Армении во вторник, 2 февраля.

Уточняется, что Ереван выступил с обвинением Баку в нарушении ряда конвенций в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

— Правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека из-за конвенционных нарушений во время развязанной 44-дневной войны и в последующий период, — говорится в сообщении.

В кабмине Армении настаивают, что Азербайджан нарушал права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения.

Также в послании затронуты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, раненых граждан и родственников погибших, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху.

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