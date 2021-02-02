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Отоларинголог перечислил причины боли в горле по утрам
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Отоларинголог перечислил причины боли в горле по утрам

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что боль в горле по утрам в холодное время года может быть связана с началом отопительного сезона. По его словам, из-за включенных батарей воздух в помещении пересыхает.

— За ночь слизистая носа начинает отекать, и человек начинает хуже дышать носом, у него открывается рот, что провоцирует пересыхание задней стенки глотки. Естественно, что сухость следующим шагом вызывает небольшое воспаление, дискомфорт, першение и легкую болезненность в горле, — пояснил врач.

Помимо этого, боли в горле могут указывать на застой в лимфатической системе из-за долгого нахождения в горизонтальном положении во время сна.

Причиной боли в горле может стать храп.

— Возможно, сам человек об этом даже не догадывается. Здесь нужно спросить свою вторую половину, есть храп или нет. Если есть храп, то это могут быть проблемы с аденоидами, проблемы с перегородкой носа и нижними носовыми раковинами. Случаются ночные остановки дыхания — сонное апноэ, — цитирует Зайцева «Ридус».

По утверждению врача, неприятный синдром пройдет через какое-то время. Для этого нужно подвигаться и выпить теплый напиток. Отоларинголог посоветовал не закрывать на ночь форточку и приобрести увлажнитель воздуха.

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