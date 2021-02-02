Около 20 медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве РФ по синхронному плаванию

Фото: Сайт Министерства физической культуры и спорта Московской области

Почти 20 медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по синхронному плаванию среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства физической культуры и спорта.

— Пара спортсменов Эльдар Блаж и Анастасия Крапивина в смешанном дуэте завоевала золото в технической программе, — уточнили в ведомстве.

Вторую ступень пьедестала почета занял подмосковный дуэт Анастасии Романчук и Светланы Денисовой. Кроме того, еще 12 спортсменок из Московской области стали бронзовыми призерами соревнований в комбинированной программе.

Обладательницей четырех наград в составе сборной Подмосковья стала воспитанница Центра спортивной подготовки олимпийских видов спорта Кристина Аверина.

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