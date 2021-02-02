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Около 20 медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве РФ по синхронному плаванию
Фото: Сайт Министерства физической культуры и спорта Московской области

Около 20 медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве РФ по синхронному плаванию

Елена Фролова

Спорт

Почти 20 медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по синхронному плаванию среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства физической культуры и спорта.

— Пара спортсменов Эльдар Блаж и Анастасия Крапивина в смешанном дуэте завоевала золото в технической программе, — уточнили в ведомстве.

Вторую ступень пьедестала почета занял подмосковный дуэт Анастасии Романчук и Светланы Денисовой. Кроме того, еще 12 спортсменок из Московской области стали бронзовыми призерами соревнований в комбинированной программе.

Обладательницей четырех наград в составе сборной Подмосковья стала воспитанница Центра спортивной подготовки олимпийских видов спорта Кристина Аверина.

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первенство РоссииМосковская областьсинхронное плавание
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