Школа на 1200 учащихся появится в Коммунарке в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новую школу на 1200 мест введут в поселке Коммунарка в Новой Москве в 2022 году. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, учреждение построят в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города. На данный момент специалисты уже ведут проектно-изыскательные работы, которые планируется завершить в 2021 году.

Помимо этого, руководитель ведомства отметил, что строительство новых образовательных учреждений — ключевой приоритет в создании социальной инфраструктуры. В Новой Москве с 2012 года появилось 19 школ на 17 749 учащихся, в том числе две школы за счет бюджета города. К 2035 году число школ в ТиНАО увеличится до 170.

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