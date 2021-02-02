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СК назвал предварительную причину смерти Александра Назарчука
Фото: wikipedia.org/skydrinker

СК назвал предварительную причину смерти Александра Назарчука

Виктория Родимкина

Происшествия

Предварительной причиной смерти бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Александра Назарчука стало отравление угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю во вторник, 2 февраля.

О смерти главы Алтайского краевого Совета народных депутатов Александра Назарчука стало известно 2 февраля. Сообщалось, что бывший министр скончался в доме в поселке Солнечное. Ему был 81 год.

— Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, добавили в ведомстве.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Назарчук родился в 1939 году. В 1990-м он был народным депутатом РСФСР, в 1993 году стал депутатом Государственной думы. Назарчук являлся министром сельского хозяйства с 1994 по 1996 год. После этого он возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.

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