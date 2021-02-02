Найдены слабые места коронавируса

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Немецкие ученые раскрыли структуру различных компонентов коронавируса SARS-CoV-2. Открытие позволит определить слабые места вируса и разработать лекарственные препараты для лечения.

Исследователи детально изучили S-белок (белок-«шип»). Именно он принимает участие в связывании коронавируса с рецептором человеческих клеток ACE2 и позволяет вирусу сливаться с клеточной мембраной, высвобождая генетический материал внутрь. Из-за того, что S-белок размещен на поверхности оболочки вируса, на него удобно воздействовать при помощи препаратов и вакцин.

Так, ученые установили, что «ножка», при помощи которой S-белок закрепляется на поверхности вируса, является очень гибкой.

Помимо этого, ученые изучили механизм репликации вируса в зараженной клетке, что обеспечивается ферментом РНК-полимераза. Установлено, что противовирусный препарат «Ремдесивир» позволяет блокировать активность фермента, но в новом исследовании показано, что в случае с коронавирусом это действие длится недолго. То есть «Ремдесивир» замедляет репликацию вируса, но не останавливает его.

В ближайших планах специалистов — определить, как другие известные препараты взаимодействуют с РНК коронавируса и выявить наиболее эффективные из них, сообщается в исследовании, размещенном на Phys.org.

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