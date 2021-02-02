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Аналитики выяснили, как рынок труда в России вышел из кризиса
Фото: pixabay.com

Аналитики выяснили, как рынок труда в России вышел из кризиса

Елена Фролова

Общество

Рынок труда в России сумел полностью адаптироваться к последствиям пандемии коронавирусной инфекции. Об этом представители сервисов по подбору персонала сообщили RT.

По мнению аналитиков, на данный момент активность работодателей в нашей стране на три–четыре процента выше докризисных значений. Стабилизацию сферы занятости эксперты связывают с мерами государственной поддержки бизнеса и переводом части сотрудников на удаленный режим работы.

— В начале первой волны коронавируса многие компании были вынуждены заморозить прием сотрудников на работу. Одновременно из-за опасений за свое здоровье снизили активность и соискатели — на десять процентов по итогам второго квартала. Однако так продолжалось недолго, и постепенно рынок стал восстанавливаться, — говорится в докладе аналитического центра «Авито Работа», предоставленном RT.

В аналитическом исследовании отмечается, что по итогам 2020 года количество вакансий в России увеличилось на 37 процентов по всем группам массовых профессий после снижения, произошедшего в первом полугодии.

В свою очередь руководитель исследовательского центра сервиса SuperJob Наталья Голованова добавила, что весной прошлого года, когда были введены жесткие меры ограничений, снизилась активность бизнеса. В апреле она не превышала 43 процентов от аналогичных показателей прошлых лет. Однако уже в июне эти значения резко возросли — до 74–75 процентов.

— Тенденция продолжилась и в этом году: работодатели уже предлагают на три–четыре процента больше вакансий, чем было в докризисные времена, — подчеркнула Наталья Голованова.

Пандемия COVID-19 стала ключевым фактором для роста числа вакансий с удаленной занятостью, считает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. По ее словам, в дальнейшем подобный формат может стать востребованным.

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