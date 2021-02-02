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Мосгорнаследие через суд обязало собственника отреставрировать усадьбу в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Мосгорнаследие через суд обязало собственника отреставрировать усадьбу в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Нижняя Радищевская улица, 10с1 Карта всех событий

Суд удовлетворил иск столичного департамента культурного наследия с требованием отреставрировать усадьбу в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

Историческое здание было построено в конце XVIII века. Оно обладает статусом выявленного объекта культурного наследия и расположено по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 1, строение 1.

По заключению Арбитражного суда Москвы собственник усадьбы будет обязан провести в здании ремонтные работы по сохранению памятника. В течение шести месяцев владелец должен составить проект реставрации и согласовать его с ведомством. После утверждения проекта необходимо будет провести реставрацию в течение двух лет.

— В 2018 году во время очередной проверки мы выяснили, что собственник памятника на улице Нижняя Радищевская провел незаконные работы. В помещениях обнаружены несогласованные перепланировки, а на фасадах — кондиционеры. Мосгорнаследие не раз выдавало предписания о необходимости вернуть зданию исторический облик, однако все они были проигнорированы, — сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Если собственник откажется выполнять реставрационные работы и демонтаж незаконно возведенных построек, Мосгорнаследие может обратиться в суд с целью изъятия здания, приводит агентство городских новостей «Москва» слова Емельянова.

Читайте также: Москвичам рассказали, как историческим памятникам присваивают охранный статус

Мосгорнаследиереставрация усадьбыархитектура и строительство
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