Дептранс Москвы предположил, что могло бы присниться суркам в столичном метро

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ко Дню сурка столичный департамент транспорта предположил, что могло бы присниться грызунам в метро Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

В Дептрансе выложили видео, в котором с помощью монтажа добавили сурков в виде пассажиров новых поездов московского метров. По словам пресс-службы, именно проезд в метро снится грызунам из Московского зоопарка. С помощью столичного транспорта, они смогут совершить желанные далекие путешествия и быстрее увидеть весеннее солнце, добавили в департаменте.

Видео: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Кроме того, в пресс-службе напомнили о преимуществах столичного метро.

— Мы помогаем городу не останавливаться, а вам быть там, где больше всего нужно. Сегодня, в день сурка и каждый новый день, — говорится в сообщении.

Новые поезда московского метро, в которых едут сурки, оборудованы LCD-дисплеями, USB-зарядками и новым комфортным дизайном.

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