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Международные полеты возобновятся из Кемерова и Петропавловска-Камчатского
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Международные полеты возобновятся из Кемерова и Петропавловска-Камчатского

Кирилл Николаев

Транспорт

Российская Федерация возобновляет международные рейсы еще из двух городов. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Данное решение было принято по итогам заседания оперштаба с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Рейсы в иностранные государства возобновляются из международных аэропортов Кемерова и города Петропавловск-Камчатский.

Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля.

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Читайте также: Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

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