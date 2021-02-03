Прилучный удивил поклонников образом старика

Павел Прилучный опубликовал забавное видео / Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Актер Павел Прилучный снял необычный ролик, в котором предстал в образе старика. Он разместил видео на своей странице в соцсети.

Прилучный вместе с актрисой Любовью Аксеновой и актером Александром Обласовым протестировал новый фильтр в Instagram, который позволяет до неузнаваемости изменить внешность. В видеоролике звезды кино предстали в образе стариков.

— Веду репортаж со съемочной площадки «Мажор 70». Мы еще можем, мы еще делаем, — в шутку заявил актер и перевел камеру на партнершу по сериалу, которая тут же подтвердила его слова.

Прилучный также пошутил, что хуже всех стал выглядеть Обласов.

Поклонники отреагировали на публикацию актера. Они с юмором отметили, что ему нельзя менять цвет волос, потому что светлый цвет его сильно старит.

«Блонд тебя старит, Паша»; «Красавцы»; «Машину потом пылесосить надо будет», — написали пользователи.

Ранее Прилучный показал, как проводит выходные с детьми. Артист опубликовал видео, на котором запечатлел поход с сыном и дочкой в веревочный городок.

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