«Классический юбочник»: сваха предрекла Прилучному одиночество

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Чрезмерная эмоциональность и непостоянство в любви не позволят Павлу Прилучному обрести счастье в семейной жизни. Такое мнение высказала сваха Международного брачного агентства Татьяна Тусуева, комментируя сообщения о том, что у актера новая интрижка — с 24-летней актрисой Зепюр Брутян.

По мнению собеседницы «ВМ», звезда сериала «Мажор» — классический «юбочник», который не умеет контролировать свои чувства и желания.

— Таким людям все равно на свою вторую половинку. Они умеют только любить себя и свои желания. Прилучный уверен, что ему рады везде, поэтому позволяет себе целовать публично других женщин, говорить открыто об изменах, делать поступки, которые не допустил бы ни один мужчина, уважающий свою вторую половинку, — сказала сваха.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что и выбор спутниц, с которыми у подобных индивидуумов складываются отношения, тоже неслучаен:

— Такого характера личности специально выбирают себе девушек, которые готовы терпеть унижения, измены и мириться с тем, что делает партнер. Причины могут быть разные: либо такие дамы влюблены, либо им нравится находиться в позиции жертвы. Как это нравилось экс-супруге актера Агате Муцениеце. Только вот она нашла в себе силы высказать свой протест. Но вспомните, чего ей это стоило. Он ее и избивал, и издевался над ней всячески. А все остальные дамы, которые с ним, опускают все конфликтные моменты, чтобы, не приведи Господь, он их не бросил.

Тусуева убеждена, что актриса Мирослава Карпович, с которой у Прилучного роман, может не рассчитывать на счастливую семейную жизнь:

— Прилучный и ему подобные мужчины — это абсолютно несемейный тип людей. Он вечно озорной гуляка, как писал Сергей Есенин. И таким мужчинам нужна страсть — они ею живут, она будоражит их, манит. Им, как бабочкам, нужно вечно пробовать новые вкусы цветов, как бы примитивно это ни звучало.

Собеседница «ВМ» отметила, что подобных личностей не способен образумить даже брак:

— Такие мужчины могут жениться, родить детей и спокойно продолжать изменять своей супруге. Семейная жизнь никогда не останавливала никого перед грехом. Прилучного, безусловно, жаль, но больше душа болит за тех девушек, которые клюнули на его удочку и обожглись.

По мнению специалиста, если артист не пересмотрит свои предпочтения, ему грозит одиночество.

Ранее в Сети появился снимок, на котором актер Прилучный целует и обнимает свою коллегу по сериалу «В клетке» актрису Зепюр Брутян. В подписи к фото 24-летняя актриса обратилась к Павлу с трогательными словами, назвав его «прекрасным» человеком «добрейшей души». Примечателен тот факт, что артист находится в отношениях с другой телезвездой — Мирославой Карпович, известной всем по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки».

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