«Потрясающая!»: Ирина Пегова опубликовала фото за рулем автомобиля
Актриса Ирина Пегова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото, где она предстала за рулем собственного автомобиля. Артистка сообщила, что едет домой.
Пегова выбрала наряд в молодежной расцветке граффити, выполненной в ярких цветах, популярных в этом сезоне. Объемные серьги и розовые очки в толстой оправе дополнили образ знаменитости.
Актриса призналась поклонникам, что является опытным водителем — впервые она села за руль в 2001-м году.
— Обожаю мои поездки домой! — написала Пегова под фото.
Подписчики звезды отметили, что она отлично выглядит и засыпали ее комплиментами.
«Ирина, вы такая лучезарная! Я Вами восхищаюсь»; «Какая вы красивая»; «Потрясающая! Живая, красивая!» — оставили комментарии поклонники.
Ранее Пегова опубликовала фото без макияжа. Фотографию актриса подписала стихотворением поэтессы Ларисы Рубальской.
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