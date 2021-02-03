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«Потрясающая!»: Ирина Пегова опубликовала фото за рулем автомобиля
Ирина Пегова восхитила фанатов / Фото: instagram.com/pegovairina

«Потрясающая!»: Ирина Пегова опубликовала фото за рулем автомобиля

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Ирина Пегова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото, где она предстала за рулем собственного автомобиля. Артистка сообщила, что едет домой.

Пегова выбрала наряд в молодежной расцветке граффити, выполненной в ярких цветах, популярных в этом сезоне. Объемные серьги и розовые очки в толстой оправе дополнили образ знаменитости.

Актриса призналась поклонникам, что является опытным водителем — впервые она села за руль в 2001-м году.

— Обожаю мои поездки домой! — написала Пегова под фото.

Подписчики звезды отметили, что она отлично выглядит и засыпали ее комплиментами.

«Ирина, вы такая лучезарная! Я Вами восхищаюсь»; «Какая вы красивая»; «Потрясающая! Живая, красивая!» — оставили комментарии поклонники.

Ранее Пегова опубликовала фото без макияжа. Фотографию актриса подписала стихотворением поэтессы Ларисы Рубальской.

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за рулемфотоИрина Пегова
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