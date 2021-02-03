Bloomberg сообщил об успехах экономики России на фоне пандемии коронавируса

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Экономика России пережила меньший спад по сравнению с другими крупными государствами на фоне пандемии COVID-19 в 2020 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Специалисты отметили, что основная причина этого заключается в решении российского правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года. В прошлом году валовой внутренний продукт уменьшился в РФ на 3,1 процента, а это намного меньше, чем ожидали экономисты.

Авторы материала сообщили, что больше всего российская экономика пострадала в первой половине года, когда в стране ввели жесткие ограничительные меры, а также когда во всем мире резко упал спрос на нефть.

Сокращение экономики в России в 2020-м будет в два раза меньше, чем в еврозоне, где падение может достичь 7,3 процента. Кроме того, в 2021 году специалисты предрекают стране высокий экономический рост — три процента.

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