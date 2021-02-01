Росстат заявил о снижении ВВП РФ в 2020 году

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

В 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) России снизился на 3,1 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что это самое значительное падение российской экономики с 2009 года. В тот год ВВП уменьшился на 7,8 процента.

Как подчеркнули в Росстате, снижение ВВП России в 2020 году связано с ограничительными мерами, которые направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы. Объем ВВП в текущих ценах в прошлом году составил 106,607 триллиона рублей, сообщает ТАСС.

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