Росстат заявил о снижении безработицы в стране в декабре

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Безработица в России в декабре 2020 года снизилась до 5,9 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что в ноябре 2020 года показатель безработицы в России составлял 6,1 процента. Численность безработных в декабре составила около 4,4 миллиона человек. Это на 4 процента меньше показателя за ноябрь 2020 года.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в прошлом году составила 5,9 процента, сообщает ТАСС.

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