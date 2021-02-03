Утвержден предмет охраны дома Еропкина в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Остоженка, 38с1 Карта всех событий

В Москве утвердили предмет охраны дома Еропкина, расположенного на улице Остоженке.

Здание, построенное в XVIII веке, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Этот классический дом городской усадьбы был спроектирован архитектором Матвеем Казаковым.

В доме проживал Петр Дмитриевич Еропкин — видный русский военный и государственный деятель.

По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, Еропкины были гостеприимными. В особняке часто устраивались балы, на которых в детстве бывал сам Александр Пушкин.

— Помещения дома отличались необыкновенной роскошью, здесь была даже своя домовая церковь, — поясни Алексей Емельянов.

Он сообщил, что особую ценность представляют веерные замки и львиные маски над окнами первого этажа, герб в тимпане фронтона, отделка фасадов, в том числе белый камень.

Также в доме находятся уникальные чугунные колонны, колонны в домовой церкви Марии Магдалины, лепные розетки, а также печи второй половины XIX века и лестницы XVIII — второй половины XIX века с чугунным ограждением.

Глава департамента добавил, что любые реставрационные работы здесь будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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