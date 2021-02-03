Ученые создали спрей против коронавируса и простуды

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Разработан назальный спрей, который эффективно борется с возбудителями коронавирусной инфекции и респираторных заболеваний в дыхательных путях.

По данным исследования, спрей INNA-X заметно уменьшает вирусную нагрузку и снимает воспаление в органах дыхания. Причем он борется и с риновирусом, который является причиной простуды и обострения хронических респираторных заболеваний, включая астму и хроническую обструктивную болезнь легких. Препарат доказал свою эффективность на клетках дыхательных путей человека

Согласно данным ученых, спрей подойдет в том числе и людям с астмой, у которых снижен противовирусный иммунный ответ. Препарат борется с вирусом на первой линии защиты и препятствует проникновению инфекции в органы дыхания.

В планах ученых — провести тестирование средства с участием людей, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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