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Никита Ефремов появится в голливудском фильме «Тетрис»
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Никита Ефремов появится в голливудском фильме «Тетрис»

Анастасия Колоскова

Звезды

Российский актер Никита Ефремов снимется в голливудском байопике «Тетрис». Его партнером по съемкам станет звезда фильмов Kingsman Тэрон Эджертон.

В картине также сыграет российская актриса Софья Лебедева, известная по сериалам «Бывшие» и «Последний министр».

Съемки фильма проходят в Шотландии, в городе Глазго.

Сами актеры до сих пор не подтвердили свое участие в проекте, однако фотографии из Шотланлии регулрярно появляются в их социальных сетях.

Известно, что в центре сюжета киноленты «Тетрис» окажется голландский дизайнер видеоигр. Он заполучает права на на игру-головоломку, которую разработал программист из СССР Алексей Пажитнов.

Эксклюзивные права на показ фильма принадлежат потоковому сервису Apple TV+. Дата премьеры не сообщается, уточняет ФАН.

Ранее Никита Ефремов заявил, что обсуждает со своим психотерапевтом, жениться на своей девушке Марии Иваковой или нет.

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