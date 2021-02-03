Российские врачи 10 тысяч раз воспользовались КТ-калькулятором для диагностики коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Возможности единой цифровой платформы здравоохранения, которая помогает в борьбе с COVID-19, продолжают улучшать в столице. Одним из важнейших сервисов этой системы стал КТ-калькулятор, помогающий установить состояние легких пациента по анализу крови, сатурации и общей клинической картине.

Отмечается, что инновацией пользуются специалисты из разных субъектов России. Так, КТ-калькулятор помогает врачам из Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, Хабаровска и других городов. Специалисты сделали прогнозы с помощью программы уже 10 тысяч раз. Также технологию оценили специалисты из других стран мира.

Основной задачей нового цифрового сервиса является оказание помощи врачу для определения тяжести пневмонии, вызванной коронавирусом. Она разработана специалистами городской клинической больницы имени Л.А. Ворохобова и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

На основе температуры тела пациента, а также сатурации, информации о сопутствующих заболеваниях и показателях анализа крови сервис показывает прогноз вероятности различных течений пневмонии. Если калькулятор показывает легкую форму болезни, то специалист может отказаться от проведения компьютерной томографии. Однако в других случаях врачи принимают решение о проведении КТ-диагностики или срочной госпитализации пациента.

В основе сервиса заложены технологии искусственного интеллекта, поэтому программа будет регулярно совершенствоваться.

КТ-калькулятор уже встроен в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему и доступен врачам Москвы и других регионов на сайте ct.emias.mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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