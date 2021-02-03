Пожар в административном здании на севере Москвы потушили

Фото: МЧС / Москва

В здании на Ленинградском проспекте в столице потушили пожар, который произошел на третьем этаже. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Москве в среду, 3 февраля.

— Принятыми мерами в 13:01 минуту пожар был локализован, а 13:19 минут — ликвидирован, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в здании по адресу Ленинградский проспект, дом № 47, строение 4 произошел пожар. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. С третьего этажа здания спасли пять человек, также из здания были эвакуированы восемь человек.

Видео: Telegram-канал «Mash»

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