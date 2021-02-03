Восемь подмосковных больниц вернулись к плановой работе после COVID‑19
Восемь подмосковных больниц, которые были перепрофилированы под прием людей, заболевших COVID-19, вернулись к плановой работе. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
— Эпидемиологическая ситуация на территории региона постепенно выходит на положительный уровень. Началось перепрофилирование медицинских учреждений, — сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
По ее словам, сначала к прежнему режиму работы вернули восемь медучреждений, среди которых Балашихинский роддом и Бронницкая больница. Также частично будет снижено число коек во временных инфекционных госпиталях «Мой молл» и «Патриот».
Перед тем как начать плановый прием пациентов, в помещениях учреждений здравоохранения проведут дезинфекцию, а сотрудники пройдут медобследование.
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