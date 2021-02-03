Аналитики выяснили, сколько свободного времени остается у россиян

Фото: pixabay.com

Около четырех часов свободного времени в среднем имеют мужчины в России, а женщины — три часа 42 минуты. Данные Росстата передает News.ru.

Уточняется, что в некоторых регионах у жителей остается много свободного времени. Речь идет о часах после работы, сна, семейных делах и общении с друзьями. Например, в Ингушетии у мужчин этот показатель составляет 6 часов 45 минут, в Дагестане и Чечне — 5 часов 53 минуты. Тем временем женщины уделяют свое внимание чему хотят, утверждают аналитики. Согласно подсчетам, в Северной Осетии у них 4 часа 35 минут на свободу, в Ингушетии и Карачаево-Черкесии — 4 часа 33 минуты.

Однако в некоторых субъектах Российской Федерации у граждан не так много свободных минут. К примеру, мужчины в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) занимаются личными делами только 3 часа 41 минуту, в Бурятии — 3 часа 46 минут, а в Астраханской области — 3 часа 48 минут. Самое скромное количество времени оказалось у представительниц прекрасной половины человечества, проживающих в Хабаровском крае, — 3 часа 2 минуты. Женщины из Ханты-Мансийского автономного округа могут отвлечься от рабочих забот на 3 часа 3 минуты, а из ЯНАО — на 3 часа 5 минут.

В свою очередь в столице мужчины в общей сложности отдыхают 4 часа 44 минуты, а женщины — 4 часа 9 минут.

Читайте также: Турпоездки и бытовая техника: стали известны планы россиян на 2021 год