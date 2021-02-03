Врач перечислила самые вредные продукты для сердца

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Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты являются особенно вредными и полезными для сердечно-сосудистой системы.

По ее словам, крайне вредным для сердца считается фастфуд, в котором содержится много трансжиров, сахара и соли.

— Это все вредно и для сердца, и для организма в целом. Избыточное количество рафинированных продуктов приводит к накоплению веса у человека. На этом фоне, как правило, существует или прогрессирует гипертония, — цитирует врача телеканал «Звезда».

Эксперт назвала главным врагом сердечно-сосудистой системы трансжиры, из-за которых в организме запускается процесс атеросклероза и увеличивается риск инсультов и инфарктов.

К наиболее полезным для сердца продуктам врач отнесла цельнозерновые изделия, богатые витаминами, и клетчатку.

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