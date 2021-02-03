Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Четвертый Московский центральный диаметр запустят в 2024 году. Об этом в среду, 3 февраля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Главная сложность — построить дополнительные пути. Например, у площади трех вокзалов, в Басманном районе, — объяснил он. — Комплекс вопросов, связанных с такими техническими сложностями, не дает реализовать проект быстрее.

Сроки ввода пятого Московского центрального диаметра пока не определены.

— Задача очень трудная, практически невыполнимая, но мы стараемся ускорить их создание, — отметил заммэра.

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