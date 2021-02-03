Более 260 специальных подъемников установят в столичных подъездах

Фото: Скриншот видео на Youtube-канале Урал Подъемник

В московских подъездах в текущем году установят более 260 подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Оборудование подъездов специальными подъемными платформами — очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды, — отметил Петр Бирюков. — Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе, общение.

Заммэра уточнил, что в данный момент в 11 округах города начались работы по монтажу 89 таких подъемников, из которых 56 наклонных и 33 вертикальных. После завершения подготовительных работ начнется установка подъемников еще в 87 подъездах. По остальным объектам пока составляются проекты. В новостройках уже предусмотрены такие подъемники, а вот в старых домах их нет.

— Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров. В 2020 году такие подъемные устройства оборудовали в 47 подъездах, — отметил Бирюков.

Заммэра также добавил, что с 2011 по 2020 год в московских подъездах было установлено более 1,4 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.

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