Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд продлил арест блогеру по делу о смерти девушки во время прямого эфира
Фото: pixabay.com

Суд продлил арест блогеру по делу о смерти девушки во время прямого эфира

Никита Абрамов

Закон

Раменский городской суд Московской области продлил на месяц арест блогеру Станиславу Решетникову, больше известному как Reeflay. Его обвиняют по делу о смерти девушки во время проводимой им прямой трансляции. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в суде.

— Раменским судом продлен срок заключения под стражей в отношении Решетникова С. до 3 марта, — цитирует собственный источник в суде РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во время стрима блогера Reeflay умерла девушка, находившаяся в кадре. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В прямых эфирах, которые вел подозреваемый, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

Читайте также: Заседание рабочей группы в Совфеде по запрещению треш-стримов пройдет 11 февраля

блогерсмертьпрямая трансляция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: каково это — жить в любовном треугольнике

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Все мнения
О проекте