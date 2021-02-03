Суд продлил арест блогеру по делу о смерти девушки во время прямого эфира

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Раменский городской суд Московской области продлил на месяц арест блогеру Станиславу Решетникову, больше известному как Reeflay. Его обвиняют по делу о смерти девушки во время проводимой им прямой трансляции. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в суде.

— Раменским судом продлен срок заключения под стражей в отношении Решетникова С. до 3 марта, — цитирует собственный источник в суде РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во время стрима блогера Reeflay умерла девушка, находившаяся в кадре. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В прямых эфирах, которые вел подозреваемый, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

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