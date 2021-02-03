Экологичные котельные и очистные сооружения построят на МЖД до конца года

Слесарь Мищенко Андрей производит работы в цехе биологической очистки воды / Фото: Гавриил Григоров

На Московской железной дороге планируют провести реконструкцию очистных сооружений и построить четыре газовые котельные. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Новые котельные будут возведены вместо мазутных на станциях Узловая, Курск, Брянск, Сухиничи. Их работа позволит снизить количество выбросов в атмосферу на 280 тонн в год, что значительно улучшит экологическую ситуацию в столице, отметили в пресс-службе.

— Очистные сооружения будут реконструироваться в локомотивных депо «Вязьма-Сортировочная», «Бекасово-Сортировочное», «Курск-Сортировочный» и «Смоленск-Сортировочный», что позволит очищать сточные воды не только предприятий железнодорожного транспорта, но и жилых районов прилегающих территорий, — рассказали в пресс-службе.

В течение 2021 года на станции Люблино-Сортировочное в Москве будут установлены шумозащитные экраны. Отмечается, что к 2024 году протяженность защитных конструкций на Московских центральных диаметрах увеличится до 120 километров.

— В 2020 году на МЖД удалось снизить потребление электроэнергии более чем на 150 тысяч кВтч, топливно-энергетических ресурсов — на 20,8 тонны, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — на 5,7 тонны, — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что за прошлый год была убрана территория площадью более 220 тысяч квадратных метров. Кроме того, рабочие ликвидировали 10 свалок, откуда вывезли порядка 250 тонн отходов.

Уточняется, что в рамках экологических программ железнодорожники высадят более 30 тысяч деревьев. Компания ОАО «РЖД» объявила Годом экологии 2021 год, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Четвертый Московский центральный диаметр запустят в 2024 году