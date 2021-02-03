Ведомства России и Белоруссии согласуют расписания поездов и новых авиарейсов

Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Ведомства Белоруссии и России согласуют расписания движения пассажирских поездов и новых авиарейсов. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили на сайте посольства Белоруссии в Российской Федерации.

Также соответствующие ведомства обсудят условия допуска на транспортные средства.

Ранее стало известно, что РФ возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Регулярные авиарейсы сообщением Москва — Минск увеличат с трех до пяти раз в неделю. Из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга раз в неделю будет отправляться рейс до Минска.

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