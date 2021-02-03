«Ангелочек, мы тебя ждем»: участница «Дома-2» Анастасия Паршина показала себя беременную

Анастасия Паршина / Фото: dom2life.ru

Участники шоу «Дом-2» Никита Уманский и Анастасия Паршина готовятся в скором времени стать родителями. Будущая мама рассказала об этом в своем Instagram-аккаунте.

— Ангелочек, мы тебя ждем, — подписала фотографию Паршина.

На снимке видно округлившийся живот девушки, который она повязала красной лентой. Поклонники умилились трогательному снимку. Но некоторые комментаторы сделали Анастасии замечание, попросив не выставлять напоказ свой живот.

Для Паршиной это будет первый ребенок, а для ее партнера второй. Уманский уже имеет сына от прошлых отношений.

Читайте также: Беременную участницу «Дома-2» Анастасию Паршину госпитализировали