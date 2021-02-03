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Супруга бывшего премьера Белоруссии опровергла информацию о его задержании
Фото: РИА Новости

Супруга бывшего премьера Белоруссии опровергла информацию о его задержании

Кирилл Николаев

В мире

Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас не задержан. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила его жена Жанна Румас.

По ее словам, Румас находится за пределами страны.

— Сергей Николаевич находится в отъезде, за пределами Белоруссии, — цитирует Жанну Румас портал tut.by.

Ранее СМИ сообщили, что Румаса задержали по делу о коррупции. МИД Белоруссии не имеет информации касательно задержания бывшего премьер-министра.

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