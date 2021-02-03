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Посол России в США назвал архисложной работу по контролю над вооружениями
Фото: Минобороны РФ

Посол России в США назвал архисложной работу по контролю над вооружениями

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Дальнейшая работа с США по контролю над вооружениями будет архисложной. Об этом в среду, 3 февраля, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

— Работа предстоит архисложная, архитрудная, — отметил он.

По словам Антонова, странам также нужно обсуждать новые вооружения. Москва готова к подобному диалогу. Антонов отметил. что сторонам необходимо будет выработать новое уравнение стратегической безопасности, которое охватило бы новые виды вооружений и старые проблемы, среди которых ракеты средней и меньшей дальности, а также средства глобального удара.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении СНВ-3 на условиях Москвы. В пятницу, 29 января, Владимир Путин подписал документ о продлении СНВ-3. Отмечается, что данное соглашение отвечает национальным интересам России. Договор сохраняет транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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