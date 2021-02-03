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Врач молодежной команды ХК «Северсталь» спас пассажира самолета Владивосток — Москва
Фото: АГН Москва

Врач молодежной команды ХК «Северсталь» спас пассажира самолета Владивосток — Москва

Никита Абрамов

Спорт

Врач Евгений Поморов, который работает в хоккейном клубе «Северсталь», спас жизнь пассажиру авиарейса Владивосток — Москва. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба ХК.

Поморов летел вместе с молодежной хоккейной командой «Алмаз», которая возвращалась из выездного турне по Дальнему Востоку. Самолет вынужден был совершить посадку в Нижневартовске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

— Одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь, которую и оказал наш доктор, — говорится в группе ХК «Северсталь» во «ВКонтакте».

Уточняется, что после приземления пассажира, которому стало плохо, увезла скорая помощь. Самолет продолжил движение по маршруту в Москву.

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